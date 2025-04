Isaque treina com bola e se aproxima de retorno no Fluminense

Jovem se recupera de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e inicia atividades no CT Carlos Castilho para voltar a ser opção / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está próximo de diminuir a extensa lista de lesionados. Afinal, Isaque, que subiu para atuar entre os profissionais no ano passado, iniciou os treinamentos com bola e se aproxima do retorno aos gramados. O jovem teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito em março e desde então segue fora de combate. A informação é do portal “ge”. O atleta sentiu dores durante a partida contra o Internacional, pelo Brasileirão sub-20, no dia 19 de março. Depois da constatação da lesão, o Tricolor optou por um tratamento conservador, sem qualquer necessidade de intervenção cirúrgica.