Inter x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico decisivo no futebol italiano. Nesta quarta-feira (23), Inter e Milan se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Itália. A bola rola novamente no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e quem vencer confirma a classificação. No primeiro duelo, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Tammy Abraham marcou para o Milan, e Çalhanoglu empatou para a Inter.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).