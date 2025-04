Inter consegue recuperação heroica e empata contra o Nacional-URU

Colorado saiu perdendo por 3 a 0 na primeira etapa e voltou com tudo na segunda etapa para conseguir o empate e quase a virada

O Inter viveu uma noite de muitas emoções no Beira-Rio. Na noite desta terça-feira (22), o Colorado saiu perdendo por 3 a 0 para o Nacional do Uruguai e conseguiu se recuperar na segunda etapa, conseguindo um empate na raça por 3 a 3. A partida abriu a terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores.

Com o empate, o Inter se manteve na parte de cima da chave, com cinco pontos, e aguarda o jogo do Bahia para saber se permanece na ponta. Já os uruguaios conquistaram seus primeiros pontos e ficam na última posição.