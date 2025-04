Gustavo Prado retorna aos relacionados do Inter, mas Diego Rosa é ausência

O Inter conta com 23 jogadores à disposição para o duelo contra o Nacional, do Uruguai, nesta terça (22), pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores. O técnico Roger Machado pretende fazer duas mudanças no time titular com as entradas do zagueiro Victor Gabriel e o meio-campista Gabriel Carvalho. Assim, o defensor Rogel e o atacante Vitinho ficariam como opções no banco. O comandante ainda voltou a relacionar o meia Gustavo Prado, mas o volante Diego Rosa é ausência, assim como o zagueiro Kaique Rocha.

Gustavo volta a figurar entre os selecionados por opção do comandante após duas partidas do Colorado. Entretanto, o camisa 47 do Internacional conta com poucos minutos neste começo de temporada. Ele atuou em apenas três jogos, nas duas partidas da semifinal do Gauchão diante do Caxias e o primeiro duelo da decisão do Estadual contra o Grêmio.