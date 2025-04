Getafe x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Campeonato Espanhol promete muitas emoções. Nesta quarta-feira (23), o pressionado Real Madrid visita o Getafe às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 33ª rodada de LaLiga, no estádio Coliseum Alfonso Pérez.

Como chega o Getafe

O Getafe tem como principal objetivo nesta reta final de temporada permanecer na elite do futebol espanhol. No momento, o clube está na 12ª posição, com 39 pontos, oito acima da zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o técnico José Bordalás terá uma baixa confirmada para o jogo desta quarta-feira. Trata-se de Uche, que foi expulso na rodada passada e vai cumprir suspensão. Além disso, Allan Nyom e Diego Rico, lesionados, seguem entregues ao departamento médico.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue viu o Barcelona abrir a 33ª rodada com vitória sobre o Mallorca e a diferença entre as equipes aumentou para sete pontos. Dessa maneira, o Barça, com um jogo a mais, chegou a 76 pontos, enquanto o Real Madrid, com 69, precisa vencer seu compromisso fora de casa para recolocar a vantagem em quatro pontos.