Galvão abre o jogo sobre relação com Neymar: ‘Não tem amizade’

Lesão de Neymar

Neymar, que chegou ao Brasil para defender o Santos no fim de janeiro, passa pela sua segunda lesão neste período. No início de março, o craque sentiu um desconforto na partida contra o Bragantino pelas semifinais do Campeonato Paulista que o deixou de fora por mais de 40 dias.

Agora, no segundo jogo após retornar, ele sentiu uma nova lesão ainda no primeiro tempo, no confronto contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro.