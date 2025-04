Fortaleza investe R$ 2 milhões em sua viagem mais longa na Libertadores

O Fortaleza alcançou o seu maior investimento em logística aérea na atual edição da Libertadores. Afinal, ao somar todos os custos da viagem para a Colômbia, o Leão do Pici gastou R$ 2 milhões em seu trajeto para enfrentar o Atlético Bucaramanga. A equipe nordestina entra em campo diante do adversário colombiano, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, apontou a decisão em assumir este gasto milionário como forma de priorizar as melhores condições para os jogadores.

“Nosso objetivo é sempre dar a melhor condição de preparo, repouso, descanso e preparação aos nossos atletas. Por isso, estamos voando com dois dias de antecedência, em voo fretado. Depois voltamos de Bucaramanga direto para Recife, já pensando também no confronto contra o Sport no próximo sábado” ressaltou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Detalhes do planejamento logístico do Fortaleza

Para efeito de comparação, nos primeiros desafios logísticos da temporada, contra o Sousa-PB, Mirassol-SP e Colo-Colo-CHI, os custos com voos fretados para o Leão do Pici passaram de R$ 2,5 milhões. Conforme divulgado previamente, o valor integra o orçamento do planejamento de logística em 2025. O cálculo prevê algo em torno de R$ 10 milhões para a temporada, a exemplo das principais equipes do continente. Mais especificamente o planejamento dessa viagem envolve os dois jogos. No caso, o de quarta-feira (23), em Bucaramanga, como também o confronto de sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro, no Recife, contra o Sport.

O plano de logística teve início na tarde da última segunda-feira (21), às 16h, com voo fretado de Fortaleza direto para a cidade de Bucaramanga- COL. O time treinará nesta terça-feira (22) e enfrenta o time local no dia seguinte. A última parte dessa jornada é o retorno também em voo fretado e direto, mas desta vez para Recife-PE, onde o Tricolor do Pici enfrentará o Sport pela 6ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (26).