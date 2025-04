Fluminense x América-MG (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Felipe Canavan dará chance a jogadores mais utilizados na disputa da Copa Rio em confronto com o Coelho, no Marcelo Vieira, pelo Brasileirão

Após conquistar a segunda vitória no Brasileirão Sub-20, o Fluminense volta a atuar no Rio de Janeiro e tenta dar um salto na classificação. Assim, os Moleques de Xerém enfrentam o América-MG nesta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, pela 7ª rodada. No entanto, o técnico Felipe Canavan terá alguns desfalques importantes, que embaracam para o Chile com o elenco profissional.

Dessa forma, no momento, o Tricolor soma 7 pontos e ocupa a 14ª colocação, enquanto o Coelho tem um ponto a menos na disputa e está na 17ª posição, acima da zona de rebaixamento.