Fluminense vai todo de reservas contra o Unión Española (CHL)

Com seis pontos em dois jogos, o Tricolor já vê a classificação bem mais perto que os rivais. Pensando no clássico com o Botafogo pelo Brasileirão, no sábado (26), a comissão optou por repetir a estratégia contra o GV San José (BOL), pela segunda rodada da Sul-Americana.

Na ocasião, porém, Fábio foi titular. Dessa forma, o arqueiro ficará fora pela primeira vez desde que o Fluminense utilizou um time alternativo nas três primeiras rodadas do Carioca. Assim, de acordo com publicação do “ge” desta terça, serão quatro mudanças em relação ao time que goleou o time boliviano por 5 a 0, no Maracanã.

Vitor Eudes, Fidelis, Manoel e Lezcano ganham as vagas de Fábio, Samuel Xavier, Ignácio e Ganso, respectivamente. O trio de ataque segue o mesmo: Serna, Keno e Eve. Thiago Santos, Léo Jance, Bernal e Nonato mantém a titularidade. A bola rola às 19h (de Brasília) para Unión x Fluminense. Se vencer, o time brasileiro chega aos nove pontos e ficaria virtualmente classificado pelo menos como segundo colocado do Grupo F. Sem Renato Gaúcho, que seguiu no Rio de Janeiro com o restante do elenco, o auxiliar Alexandre Mendes comandará a equipe em La Florida.