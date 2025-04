Filipe Luís explica estratégia e elogia atuação do Flamengo na altitude

Técnico valoriza empate e também afirma que Plata, cortado por dores no joelho esquerdo, seria titular contra a LDU, em Quito / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ficou no empate sem gols com a LDU, em Quito, e permanece fora da zona de classificação para as oitavas de finais da Libertadores. Após o duelo, o técnico Filipe Luís elogiou a atuação da equipe carioca apesar do tropeço e afirmou que o Rubro-Negro se colocou em situação difícil na competição. “Sempre é muito dificil jogar na altitude de Quito. Já tomei goleadas e já venci aqui, é complicado. Todo o contexto é diferente. A bola é mais rápida, os domínios escapam do pé. Às vezes você está acostumado a dar um passe à frente e ela (bola) vai embora. Optamos por um plano de passes mais curtos. Sabemos que o adversário também cansa, por mais que eles já estejam aclimatados aqui. Queriamos fazer com que corressem atrás da bola, para não terem o volume que fazem na casa deles. Assisti a muitos aos jogos e é impressionante o volume que eles têm em casa. Te afundam para dentro da área”, disse antes de complementar.

Só o Bruno que pediu auxilio de oxigênio, mas todos sentem. Peguei os dados do ano passado e vi os que sofrem menos. A função defensiva mais importante tinha o Gerson, que era encarregado de pressionar e ajudar o Wesley. Ele fez de uma forma incrivel. Depois, com a bola no pé, ele não perde a bola. Ele foi o sacrificado pela parte física. O Evertton (Araújo) e o Erick (Pulgar) foram impressionantes. (Pulgar) Não errou quase nada, cobriu o campo, cortou muita bola perigosa. Ninguem é titular por acaso. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, do Ayrton (Lucas). São jogadores que precisam se sentir confortáveis em campo", disse. E Plata? Filipe Luís também afirmou que Plata, cortado do jogo após sentir dores no joelho esquerdo, seria titular contra a LDU. O atacante, aliás, assistiu ao jogo ao lado da seleção equatoriana. "Sim, ele seria titular. Falei ele antes do jogo contra o Vasco e expliquei para ele o plano que tinha para ele. Um jogador muito importante. Infelizmente uma dor no joelho diferente e vamos esperar o resultado dos exames para ver o que aconteceu. Ele mesmo foi quem mais sofreu ele nao poder jogar na casa dele, no país dele, ficou muito frustrado por não conseguir jogar", revelou.