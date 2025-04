Ferreira engata sequência de gols e tenta repetir feito de Luciano no São Paulo

Nenhum outro jogador do São Paulo vive uma fase tão boa quanto Ferreira. Afinal, nos últimos quatro jogos do São Paulo, o atacante marcou cinco gols: dois contra o Alianza Lima pela Libertadores e um contra Cruzeiro, Botafogo e Santos, pelo Brasileiro. Agora ele está próximo de alcançar uma marca que não acontece há três anos no clube.

Se marcar contra o Libertad, do Paraguai, nesta quarta-feira (23), em Assunção, pela Libertadores, Ferreira vai chegar a cinco jogos seguidos marcando gols pelo São Paulo. A última vez que isto aconteceu no clube foi em 2022, com um jogador que ainda está no elenco.

Na ocasião, Luciano marcou em seis partidas consecutivas, com um total de oito gols: contra Universidad Católica (dois) pela Sul-Americana, Atlético Goianiense (dois), novamente Universidad Católica, Palmeiras, Fluminense e Internacional. Contudo, a maior marca está distante e difícil de ser batida.

De acordo com o historiador Michael Serra, Friedenreich e Waldemar de Brito, nos anos 1930, marcaram por 11 partidas consecutivas. Careca, em 1983, marcou em nove jogos seguidos.

Ferreira não estabelece uma meta de gols

Contudo, Ferreira não está obcecado com a meta. Após passar os 12 primeiros jogos do ano sem marcar, o atacante enfim deslanchou e quer ajudar ainda mais o São Paulo.