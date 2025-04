Everton Ribeiro, sobre vitória do Bahia nos acréscimos: ‘Emoção à flor da pele’

Meia entrou na segunda etapa e garantiu o triunfo do Esquadrão de Aço sobre o Ceará; a vitória, aliás, é a primeira no Campeonato Brasileiro

Com gol de Everton Ribeiro, o Bahia venceu o Ceará por 1 a 0 nesta segunda-feira (21), na Fonte Nova, pela quinta rodada do Brasileirão, e conquistou a primeira vitória no torneio. Após a partida, o meia analisou sua cobrança de pênalti que, então, garantiu o triunfo do Esquadrão nos acréscimos do jogo. O resultado, aliás, tirou o Tricolor da zona de rebaixamento.

“Eu pedi para bater. Acho que pelo momento, toda a experiência, por tudo que eu já passei. Tive a tranquilidade, graças a Deus, pude fazer o gol. Tava pensando na hora que ele se mexesse, tinha tranquilidade. Thiaguinho foi muito bem na filtração, sofreu o pênalti e ali eu sabia que era o último momento do jogo. Emoção à flor da pele, né?”, iniciou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tem que ter a tranquilidade para poder tirar do goleiro e vibrar com essa torcida, fazer a festa, a gente precisava desse triunfo. É muito bom vencer, agora temos mais confiança para voltar a jogar o futebol bonito que a gente joga e temos muito pela frente ainda”, finalizou Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia. Agora, o Tricolor Baiano vira a chave e recebe o Atlético Nacional na próxima quinta-feira (24), pela terceira rodada da Copa Liberadores, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço, aliás, está na segunda colocação do Grupo F, com quatro pontos. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

