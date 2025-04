Estádio na Argentina será batizado com nome do Papa Francisco

Pontífice morreu na madrugada da última segunda-feira (21), e funeral ocorrerá na manhã do próximo sábado em procissão pelo Vaticano / Crédito: Jogada 10

O San Lorenzo oficializou, na manhã desta terça-feira (22), a intenção de nomear seu novo estádio de ‘Papa Francisco’ – torcedor célebre do clube argentino. A decisão ocorre cerca de 24 horas após a morte do pontífice e servirá como homenagem para batizar a arena — localizada no bairro de Boedo —, que terá capacidade para 50 mil pessoas. O líder religioso sofreu um AVC seguido de insuficiência cardíaca. Torcedor confesso do San Lorenzo, Jorge Mario Bergoglio — nome de batismo do papa — teve sua morte confirmada pelo Vaticano na madrugada de segunda-feira (21), por volta de 2h35 (da Argentina) aos 88 anos. O clube argentino, aliás, esteve entre os primeiros a se manifestarem sobre o falecimento de Francisco nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marcelo Moretti, presidente do clube, revelou que o Papa Francisco autorizou a homenagem ainda em vida, durante um encontro em setembro de 2024. “Fui visitá-lo como representante institucional. Levei muitos presentes do time e pedi autorização para que o novo estádio levasse seu nome. Ele aceitou e o fez com grande emoção”, declarou ao jornal espanhol Marca. O novo estádio substituirá o histórico Viejo Gasómetro — demolido nas décadas passadas. Apresentado em 2021, o planejamento inicial previa entrega para 2023, mas, em virtude de atrasos, agora está agendado para 2026. Funeral do Papa Francisco O Vaticano confirmou a realização do funeral de Francisco para este sábado (26), às 05h (de Brasília), na Basílica de São Pedro. A cerimônia de despedida do pontífice ficará sob responsabilidade do cardeal Giovanni Battista — já conforme alterações em tiros funerários previstos pelo papa. O trasladado do corpo iniciará na Capela de Santa Marta na quarta-feira (23), às 4h (de Brasília), e passará em procissão por outras duas praças — Santa Marta e a Praça dos Protomártires Romanos — até a entrada central da basílica. Por lá, permanecerá exposto ao público para as homenagens finais. Este era o desejo de Francisco.