Escalação do Palmeiras: Paulinho volta e Veiga segue fora na Libertadores

O Palmeiras realizou mais uma atividade visando ao duelo contra o Bolívar. As equipes se enfrentam na quinta-feira (24/4), às 19h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. E o técnico Abel Ferreira teve uma boa novidade de olho no duelo.

Isso porque o atacante Paulinho, que foi preservado do jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, treinou normalmente com o grupo. Ele vai viajar com o restante da delegação para a Bolívia, mas deve começar a partida no banco de reservas, sendo opção para Abel Ferreira.

Em contrapartida, o meio-campista Raphael Veiga, em recuperação de uma luxação no ombro esquerdo, cumpriu parte do cronograma com os companheiros e depois trabalhou sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Ele não deve viajar com a delegação para La Paz.

Os titulares na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 no domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro, fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. O restante do elenco foi a campo e participou de trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com Crias das categorias de base.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.