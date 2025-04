Diretor do Corinthians viaja a Florianópolis para negociar com Dorival Júnior

Fabinho chegou à capital catarinense por volta das 14h30 (horário de Brasília) e lidera as negociações para trazer um novo treinador ao Timão. Recentemente, o clube ouviu um “não” de Tite, que alegou problemas de saúde. Dorival, por sua vez, aceitou conversar com a diretoria, mas afirmou que prefere não tomar uma decisão imediata. A notícia sobre a viagem do dirigente é do portal “ge”.

Em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma sete pontos e também disputa a Copa Sul-Americana, onde ainda não venceu após dois jogos. A equipe ocupa a terceira colocação do Grupo C e enfrentará o Racing-URU nesta quinta-feira (24). No domingo, o adversário será o Flamengo, pela sexta rodada do Brasileirão. A diretoria considera a chegada de um novo técnico essencial, principalmente por causa da maratona de jogos até a pausa para o Super Mundial de Clubes.

Enquanto a definição não acontece, o interino Orlando Ribeiro comandará o time diante do Racing, em Itaquera.

