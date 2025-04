Desempenho como visitante na temporada liga alerta no Santos

Peixe venceu apenas uma partida longe da Vila Belmiro e tenta melhorar performance para deslanchar no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Santos encontra muitas dificuldades atuando longe da Vila Belmiro. A derrota para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (20), evidenciou isso. A equipe chegou ao sétimo revés em 10 partidas fora de casa, novamente com uma atuação bem abaixo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O número já é superior ao recorde anterior de resultados negativos, de 2021, quando o clube perdeu seis vezes nos dez jogos iniciais do ano. A diferença é que, em 2021, o Santos disputou partidas de Libertadores e do Campeonato Paulista. No período, foram seis derrotas, três empates e uma vitória. Já nesta temporada, são sete derrotas, dois empates e uma vitória, somando Paulistão e Brasileirão. Além disso, já são 15 gols sofridos e 10 marcados. O único triunfo como visitante foi contra a Inter de Limeira, quando venceu por 3 a 0, partida que ficou marcada pelo gol olímpico de Neymar. Aliás, no Brasileirão, até aqui, o Santos perdeu todos os seus compromissos longe da Vila. 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã e 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis. Assim, todos os quatro pontos somados até aqui na competição foram colhidos no Urbano Caldeira. “Creio eu que cada derrota é sinal de alerta. Perdemos três jogos, queremos sempre ganhar, isso é todo time, mas a gente vai melhorar e vamos mostrar o nosso futebol”, disse JP Chermont após a derrota para o São Paulo.