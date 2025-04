De olho na Champions, PSG empata com Nantes e segue invicto no Francês

O resultado deixa o PSG com 78 pontos, na liderança isolada da competição. O Olympique de Marselha vem em segundo, com 55. Agora, o Nantes chega a 31 e ainda corre risco de rebaixamento à Segunda Divisão.

Com a cabeça na semifinal da Liga dos Campeões, o PSG visitou o Nantes nesta terça-feira (22) e ficou no empate em 1 a 1, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Francês. Já campeão por antecipação, a equipe de Paris manteve a invencibilidade faltando, agora, apenas quatro partidas para o fim da competição . Vitinha abriu o placar, com o brasileiro Douglas Augusto deixando tudo igual.

O PSG volta a campo na próxima sexta-feira (25), quando recebe o Nice no Parque dos Príncipes. Contudo, os parisienses estão na expectativa da semifinal da Champions League. Afinal, na próxima terça (29), visita o Arsenal no jogo de ida, às 16h (de Brasília), no Emirates. Já o Nantes joga no domingo contra o Toulouse, às 12h15.

O técnico Luis Enrique poupou alguns titulares para enfrentar o Nantes, como o lateral-direito Hakimi e o atacante Barcola. Apesar disso, abriu o placar aos 33 minutos com Vitinha, que recebeu de Lee e mandou para o fundo da rede. João Neves quase ampliou ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o Nantes chegou com mais perigo ao gol do PSG. Castelleto quase empatou em chute da entrada da área que Donnarumma pegou. Do outro lado, Vitinha quase fez o segundo, assim como Barcola, que entrou no segundo tempo e passou perto de ampliar. Em seguida, o Nantes empatou com Douglas Augusto. Nos acréscimos, Gonçalo Ramos mandou no travessão e quase deu a vitória ao time da capital.