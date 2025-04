Cristian Romero diz que tem interesse de atuar em LALIGA

No fim do último mês de março, a emissora Sky Sports apontou que o Atlético de Madrid tinha interesse de trazer para LALIGA o zagueiro Cristian Romero, nome do Tottenham. Em razão disso, o tema acabou fazendo parte de uma entrevista dada recentemente pelo defensor de 26 anos para o jornalista Esteban Edul.

Quando questionado qual sua motivação para os próximos passos da carreira, Cuti Romero deixou claro seu foco no clube inglês em meio a reta final decisiva da temporada 2024/2025. Além do Campeonato Inglês, o time de Londres está na semifinal da Liga Europa onde encara o Bodo/Glimt, da Noruega. Entretanto, mesmo com a identificação junto ao Tottenham (onde está desde 2021), o jogador sul-americano reconhece ter o desejo de experimentar diferentes desafios no mais alto patamar do futebol europeu. Desse modo, uma possível mudança para LALIGA não está fora dos planos de Cristian Romero: "Trato de, acima de tudo, sempre viver o dia a dia. Faltam quase dois meses para terminar a temporada. Na minha cabeça, se trata de render ao máximo e terminar da melhor maneira possível. Estamos nas semifinais da Liga Europa, é um passo importante para o clube, depois de tantos anos que não chegava a essas instâncias. Estou feliz, afinal, queremos ganhar (o título), mas depende de muitas coisas. Depois disso, veremos." "A verdade é que não falei com meu representante ainda, mas estou disposto a qualquer coisa. Na minha cabeça está sempre o crescimento e a busca por novos lugares para continuar crescendo. Em LALIGA, ainda me falta jogar. Me encantaria jogar lá, na verdade", agregou.