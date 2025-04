Cris Guedes enaltece vitória da Fúria, mas avisa: ‘Objetivos não foram alcançados’

Ninguém para a Fúria na Kings League Brazil. A equipe da Pantera venceu a G3X em um duelo direto pela liderança na última segunda-feira (21/4) e disparou na tabela com 15 pontos. Tudo isso para a alegria do presidente Cris Guedes que, após a partida, falou com o J10, elogiou a entrega do seu time, mas disse que os objetivos ainda não foram alcançados.

“A gente entregou tudo que tinha para entregar porque a dificuldade do jogo já estava sendo esperada. Muita gente fala que é derby, clássico, rival, mas eu não acho. Para mim sempre será um bom jogo, Fúria x G3x e a gente se entregou do início ao fim”, disse Cris Guedes, que prosseguiu.