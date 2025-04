Comitê da CBF concorda com pênalti marcado para o Bahia contra o Ceará

Lance que garantiu a vitória do Esquadrão de Aço sobre o Vozão, nos acréscimos do segundo tempo, foi alvo de críticas do CEO do time cearense / Crédito: Jogada 10

Na última segunda-feira (21), pela quinta rodada do Brasileirão, o Bahia venceu o Ceará com um gol de pênalti polêmico marcado aos 58 minutos do segundo tempo. Afinal, a falta que originou o lance teve discondâncias dentro de campo e, após a partida, o CEO do Vozão criticou a decisão da arbitragem. Porém, nesta terça-feira, a CBF divulgou o parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que concorda com a decisão da arbitragem. Inicialmente, aliás, não houve a marcação da falta, mas o VAR chamou Rafael Klein para verificar o lance nos monitores e, assim, marcou o pênalti.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a análise “O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O atacante ganha a frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor, que, ao cruzar a linha de corrida do atacante, atua sem precaução e cria o contato com o atacante, fazendo-o tropeçar”. Na reunião, Rodrigo Cintra, diretor de arbitragem da CBF, esteve presente ao lado de Fabrício Vilarinho, membro da Comissão de Árbitros da entidade. Além deles, estavam presentes Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci. Pronunciamento do CEO do Ceará, Haroldo Martins O gestor do Ceará fez um pronuncialmento oficial após a partida e se mostrou indigando com a decisão dos árbitros que culminou no pênalti para o Bahia. Segundo Haroldo Martins, o clube cearense se sente prejudicado e ainda cobrou uma ação da Comissão de Arbitragem. “A gente se sente indignado, prejudicado, porque a gente desenvolve um trabalho sério. A gente vem para pontuar. Fizemos um grande jogo para, no final, sairmos sem ponto, da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes para buscar um toque. A gente, sinceramente, não viu. Todos os profissionais envolvidos viram o lance diversas vezes e ninguém consegue achar esse pênalti”, iniciou Haroldo.