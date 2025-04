Com maratona do Atlético à vista, Cuca deve poupar jogadores contra o Caracas

Além dos desfalques já confirmados para o confronto desta quarta-feira (23), pela Sul-Americana, contra o Caracas, o técnico Cuca deve poupar outros jogadores do Atlético. Afinal, a partida na Venezuela será a primeira de uma sequência de cinco duelos fora de casa.

Além do torneio continental, onde encara o Caracas e Iquique, entram no combo jogos pela Copa do Brasil (Maringá) e Campeonato Brasileiro (Mirassol e Juventude). O treinador, então, acredita que rodar o elenco na fase de grupos da Sula seja o cenário menos arriscado.