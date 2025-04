CBF admite erro em não marcação de pênalti a favor do Grêmio no Gre-Nal

O Comitê de Arbitragem da CBF concluiu que houve erro de decisão do árbitro de Bráulio da Silva Machado por não marcar pênalti a favor do Grêmio no clássico com o Inter, sábado (19). O Tricolor Gaúcho argumenta que o atacante Aravena sofreu falta do lateral-direito do Inter, Braian Aguirre, dentro da área. O polêmico lance ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo.

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O defensor do Internacional/RS não toca na bola, dá uma entrada imprudente no adversário e o atinge com a perna direita dentro da área penal, fazendo-o tropeçar”, informa o documento.