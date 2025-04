Botafogo de Paiva luta contra números alarmantes fora de casa

Não há nada tão ruim que não possa piorar, prevê o pessimista de plantão. Depois de um período de festas, o alarmista voltou a se confundir com o torcedor do Botafogo. O Glorioso não inspira nenhuma confiança para o futuro. Sob o comando do técnico Renato Paiva, a equipe tem números preocupantes fora de casa. Afinal, em quatro partidas, empatou uma e perdeu três. O pior: não sabe o que é marcar gols. Levando em consideração os acréscimos destes compromissos, são mais de 400 minutos sem balançar a rede do oponente, algo inédito entre os treinadores da era SAF. Nesta quarta-feira (23), às 21h30, contra o Estudiantes, em La Plata, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, o Mais Tradicional tem a chance de encerrar a série e tentar evitar mais uma jornada de insucesso como visitante.

Para justificar o mau desempenho ofensivo dos seus comandados, Renato Paiva insiste, então, que o time alvinegro peca muito no último terço do campo. O Botafogo consegue chegar à frente, mas falha na conclusão ou na tomada de decisão. Assim, a Estrela Solitária passou em branco contra Palmeiras, Universidad de Chile, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, retrospecto que depõe contra o trabalho do treinador lusitano, cada dia mais pressionado.