Atlético Bucaramanga x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da primeira vitória na Copa Libertadores 2025, o Fortaleza visita o Atlético Bucaramanga nesta quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), no Estádio Américo Montanini, na Colômbia. O confronto é válido pela terceira rodada do Grupo E. A equipe colombiana aparece na primeira colocação da tabela, com quatro pontos. Por outro lado, o time brasileiro amarga a lanterna, sem somar pontos até o momento. Confira as principais informações do duelo.

Como chega o Atlético Bucaramanga

Líder do Grupo E, com quatro pontos, os Leopardos empataram em 3 a 3 com o Colo-Colo em casa na estreia e, posteriormente, conquistaram uma grande vitória sobre o Racing por 2 a 1 na Argentina. Nos últimos quatro jogos disputados, a equipe colombiana venceu três e empatou um. Portanto, chega embalada para um novo duelo em casa. Além disso, o time comandado por Leonel Álvarez não tem desfalques relevantes para a partida confirmados até o momento.

Como chega o Fortaleza Após o jogo contra o Colo-Colo pela segunda rodada ser suspenso, devido a confusão no Estádio Monumental David Arellano, o Laion tem apenas um confronto na competição até o momento. Aliás, como perdeu na estreia para o Racing em casa, amarga a lanterna do Grupo E, sem somar pontos. Além disso, o Fortaleza não vive grande momento na temporada e venceu apenas um jogo nos últimos 10 disputados. Inclusive, vem de duas derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro – para o Vitória e para o Palmeiras. A torcida, portanto, está insatisfeita com o desempenho do time e já cobrou alguns jogadores, com foco em David Luiz.