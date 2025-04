Artilheiro da Série B em 2022, Gabriel Poveda quer escrever sua história no Vila Nova

A mesma história que Gabriel Poveda escreveu com gols recentemente pelo Sampaio Corrêa, neste ano ele espera repetir com a camisa do Vila Nova. Mas, desta vez, com uma vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2022, ninguém balançou mais as redes do que ele na Série B, só que a equipe maranhense não subiu. Com grande desempenho do atacante neste início de competição, o Tigre já briga no topo.

No fim de semana, foi dele um dos gols da vitória de 2 a 0 do Vila sobre o Botafogo-SP, que levou o time a ocupar o quinto lugar na tabela. Aliás, nas últimas seis partidas da equipe, Poveda teve participação em cinco gols, com três bolas na rede e duas assistências. Sua melhor temporada foi justamente há três anos, quando marcou 26 gols em 52 jogos pelo Bolívia.