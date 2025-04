Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico londrino na Premier League. Nesta quarta-feira (23), Arsenal e Crystal Palace se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, casa dos Gunners.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Jornal espanhol cita motivos para ‘distanciamento’ de Vini Jr do Santiago Bernabéu

Como chega o Arsenal

O Arsenal é o vice-líder da Premier League, com 66 pontos, mas o grande foco do time está na partida contra o PSG, na próxima terça-feira (29), pelo jogo de ida da semifinal da Champions. Isto porque o Liverpool tem 13 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês e conta os dias para confirmar o troféu nacional. No entanto, as duas equipes se enfrentam na próxima rodada e podem colocar mais emoção nesta reta final de temporada.

Ao mesmo tempo, o Arsenal vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Ipswich Town, fora de casa, e chega embalada para conquistar mais um resultado positivo diante de seus torcedores.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Mikel Arteta segue sem poder contar com Gabriel Jesus, Kai Havertz, Tomiyasu, Gabriel Magalhães, Calafiori e Jorginho, todos lesionados. Além disso, é possível que o treinador poupe alguns jogadores de olho na partida contra o PSG.