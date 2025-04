Amor eterno: coincidência liga futebol ao horário da morte do Papa Francisco

Porém, o que mais intrigou os internautas foi o número de associado do então arcebispo de Buenos Aires: 88235. Coincidentemente, Francisco faleceu aos 88 anos, exatamente às 2h35 (horário de Buenos Aires), o que corresponde às 7h35 de Roma, nesta segunda-feira (21).

A paixão pelo San Lorenzo

Desde jovem, Jorge Mario Bergoglio cultivou uma forte ligação com o San Lorenzo. Nascido e criado no bairro de Flores, em Buenos Aires — mesma região onde o clube foi fundado — ele herdou a paixão pelos “Cuervos” de seu pai, que o levava frequentemente ao antigo estádio El Gasómetro.

Em 2013, já como Papa, ele escreveu uma carta ao presidente do clube recordando com carinho os tempos de infância e destacando a campanha vitoriosa da equipe em 1946. “Ao ler suas palavras, vieram à minha memória belas lembranças, desde minha infância. Com dez anos, acompanhei a gloriosa campanha de 1946. Aquele gol de Pontoni!”, escreveu ele, em referência a um dos ídolos da época.

Vitórias recentes e reconhecimento papal

Aliás, em 2013, o clube encerrou um jejum de seis anos ao conquistar o título argentino. Portanto, no ano seguinte, veio a consagração continental: o time comandado por Edgardo Bauza levantou a tão sonhada Libertadores.

Assim, o Papa fez questão de receber a delegação campeã no Vaticano, posando ao lado dos jogadores e da taça, em um gesto que simbolizou o orgulho e carinho que mantinha pelo clube de sua juventude.

