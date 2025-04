Agente cita ‘mudança não transparente’ em não ida de Vini Jr. ao Barcelona

Um dos empresários mais influentes do país revelou a existência de um acordo do brasileiro com os catalães e o que interferiu para o desfecho / Crédito: Jogada 10

E se Vinicius Júnior tivesse seguido os passos de Neymar e ido ao Barcelona ao invés de se tornar o camisa 7 do Real Madrid? Se tivesse assinado com o clube de Ronaldinho e de Messi ao invés de assumir o emblemático número de Cristiano Ronaldo nos merengues? Tais hipóteses parecem inimagináveis na atualidade, mas, de acordo com André Cury, estiveram muito próximas de acontecer — ainda nos tempos de Flamengo, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao tradicional jornal espanhol ‘AS’, o agente André Cury, dos mais relevantes do futebol nacional, contou que o brasileiro só não assinou com o Barcelona por um contratempo ‘pouco transparente’ de sua família ao final das tratativas. O empresário garantiu ter tudo acordado com o Garoto do Ninho desde antes do negócio desandar e, por fim, assinar com o Real.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nos reunimos com Vinicius e seus agentes a pedido deles, quando ele ainda jogava no Flamengo. Queríamos contratá-lo. Estava tudo pronto para assinar com o Barcelona, tudo certo. Mas no final a família e os agentes mudaram de ideia de uma forma não muito transparente, mas positiva. Isso é futebol”, afirmou o empresário, que à época representava os interesses do clube catalão. Endrick e Estêvão no radar André Cury está diretamente envolvido nas três maiores vendas do futebol sul-americano — Estêvão, Vitor Roque e Neymar— e evidentemente conhece dos mais variados perfis de negócio entre Brasil e Europa. Depois da liga entre Vinicius Júnior e Real Madrid, o experiente agente faz outros palpites de jovens talentos capazes de carimbar o nome no Velho Continente. O primeiro nome foi agenciado pelo próprio e está de malas prontas para se tornar jogador do Chelsea: Estêvão. A joia palestrina surge como maior promessa do futebol pós-Neymar — compara-se em relação especialmente ao estilo de jogo. Paralelo que, aliás, incomoda André Cury, apesar das expectativas positivas quanto ao futuro do jovem. “Um atleta de nível mundial. Muito bom. Vai fazer história por onde passar. É melhor não fazer comparações [com Neymar]. Ele tem um estilo próprio e uma estrutura familiar muito sólida, o que ajuda muito no seu desenvolvimento”, opinou Cury.