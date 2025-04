‘Plata da casa’: atacante pode ser arma do Flamengo na altitude de Quito

Em sinal de alerta, o Flamengo enfrenta a LDU, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. Com alguns desfalques, o equatoriano Gonzalo Plata pode ser arma do técnico Filipe Luís para o duelo na altitude de Quito. Com Pedro ainda entrando no ritmo, o jogador tende a começar jogando já que conhece o ambiente do estádio Casa Blanca e ainda vem em bom momento com a camisa rubro-negra.

Plata, aliás, reencontrará a equipe após sete anos do único confronto contra a LDU. Em 28 de outubro de 2018, o equatoriano foi titular no empate por 1 a 1 entre Independiente Del Valle e a La U. Mesmo assim, o atacante recebeu o carinho dos equatorianos no desembarque do Flamengo. Ele, afinal, é frequentemente convocado para a seleção equatoriana.