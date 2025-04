Vasco x Lanús (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino recebe time argentino no caldeirão de São Januário em jogo que vale liderança isolada do Grupo G; saiba tudo

Empatados com quatro pontos no Grupo G, Vasco e Lanús (ARG) duelam nesta terça-feira (21) pela liderança isolada da chave na fase de grupos da Copa Sul-Americana. É o primeiro confronto do Cruz-Maltino contra uma equipe argentina desde a Sula de 2020, quando caiu para o Defensa y Justicia. Assim, vejamos como chegam os rivais para o jogo, que será em São Januário, a partir das 21h30 (de Brasília).

A equipe, porém, já não vence há dois jogos. Primeiro, perdeu por 2 a 1 para o Ceará, na última terça (15), e empatou em 0 a 0 com o Flamengo, no sábado (19). Ambos os jogos foram pelo Brasileirão, onde o Vasco surge na oitava posição, com sete pontos após cinco rodadas.

O time de Fábio Carille vem de empate contra o Melgar, no Peru, e vitória sobre o Puerto Cabello (VEN), no Rio de Janeiro. Se vencer o Lanús, a equipe carioca assumirá a liderança isolada da chave, dando passo importante rumo à classificação.

Nada melhor do que um jogo em São Januário para comemorar o aniversário da casa vascaína. Afinal, a inauguração do estádio completou 98 anos nesta segunda-feira (21 de abril). Assim, o Caldeirão estará lotado para tentar ajudar o Vasco a seguir invicto na Sul-Americana.

Carille, então, deverá repetir a escalação do duelo com o arquirrival rubro-negro. Isso porque ele ainda não contará com Mauricio Lemos, Payet e Tchê Tchê. O zagueiro se recupera de fratura na costela, enquanto o francês ainda está com entorse no tornozelo direito. O volante segue ausente por conta de problemas de saúde do filho recém-nascido.

Adson, por sua vez, voltou a treinar nesta segunda após se ausentar contra o Flamengo por dores na perna direita. Assim, pode ser reforço, ao menos no banco de reservas.

Como chega o Lanús

O Lanús vem em fase pitoresca. Afinal, não perde há dez jogos, mas vem de muita pressão por parte do torcedor, já que oito destes confrontos terminaram em empate. O último deles no sábado, em 1 a 1 com o Banfield, seu arquirrival. Tantos tropeços fazem com que o time apareça na modesta sétima posição do Grupo B da Liga Argentina, com 17 pontos em 14 jogos.