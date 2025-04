Sequência de três jogos sem vencer após fase invicta não preocupa o Inter

Técnico Roger Machado minimiza possível apreensão com oscilação do Colorado após cinco rodadas do Campeonato Brasileiro

A derrota para o Alviverde, além dos empates com o Leão do Pici e seu arquirrival levaram a equipe para a 12ª colocação, com seis pontos. Uma situação distinta da expectativa que se tinha no começo do Brasileirão. Até porque no atual cenário, a diferença para o líder da competição, o Palmeiras, é de sete pontos.

A sequência de três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro não é um cenário que causa a preocupação do Inter . Até a segunda rodada do torneio, o Colorado detinha uma invencibilidade de 17 partidas e causava empolgação. Especialmente pela possibilidade de estar na briga pelo título. Não houve alteração deste contexto mesmo após a derrota para o Palmeiras e os empates com Fortaleza e Grêmio, segundo o técnico Roger Machado.

“As adversidades vão acontecer. Os adversários impõem adversidades diferentes. Não vamos jogar bem todas as partidas. A sequência de jogos seguidos vai pensar na tomada de decisão, vai pesar na perna. Não tem nada coque eu precise me preocupar neste momento, mantemos um bom nível”, justificou o comandante do Internacional.

Inter sofre com queda do seu potencial ofensivo

Um contexto que se tornou evidente foi a queda da eficiência do Colorado em seus últimos compromissos. Afinal, não conseguiu marcar gols em lances com a bola em jogo. A seca se encerrou no Gre-Nal, quando Alan Patrick novamente foi decisivo em clássicos, e balançou as redes do adversário após cobrança de pênaltis. Além disso, o declínio da capacidade de converter as oportunidades por parte do setor ofensivo se tornou notório neste período de irregularidade. Enner Valencia que recuperou a titularidade após sequência de bom desempenho, apresenta uma queda em suas performances. Afinal, o vice-artilheiro do time na temporada, com sete gols, não marca gols há quatro partidas.

Inclusive, houve reclamações que o equatoriano desperdiçou pelo menos três chances claras contra o Palmeiras, e mais uma no duelo contra o Grêmio. Borré, seu concorrente pela posição, também não marca há quatro jogos. O Inter contará com a chance de retomar o caminho das vitórias, nesta terça-feira (22). Na ocasião, a equipe enfrentará o Nacional, do Uruguai, à 21h30, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores.