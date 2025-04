São Paulo rescinde contrato com patrocinador e vai cobrar multa; veja motivos

Empresa Viva Sorte estampava os ombros da camisa do Tricolor; marca não foi exibida no clássico diante do Santos, no último domingo (20) / Crédito: Jogada 10

O São Paulo rescindiu o contrato de patrocínio com a empresa Viva Sorte. A marca já não aparecia na camisa do time na vitória sobre o Santos, neste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão. O clube havia firmado o acordo no ano passado, com validade até o fim da temporada de 2026. A Viva Sorte, que ocupava os ombros das camisas de treino e jogo, deu lugar à logo do “Consórcio do São Paulo FC”. Em nota divulgada na sexta-feira (18), a diretoria tricolor confirmou o encerramento da parceria com a casa de apostas. Com isso, o clube também encerrou projetos conjuntos, como um produto voltado à torcida que dividia as receitas com o São Paulo.