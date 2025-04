São Paulo inicia preparação para confronto na Libertadores

Tricolor encara o Libertado, no Paraguai, em busca de reabilitação dentro do torneio continental

Na última rodada do torneio, o São Paulo vacilou dentro de casa. Após sair vencendo o Alianza Lima por 2 a 0, o Soberano permitiu o empate dos peruanos. Agora, o Tricolor precisa da vitória no Paraguai para assumir a liderança do Grupo D e não deixar que os gumeros se distanciem.

Depois de vencer o clássico contra o Santos, o São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (21), no CT da Barra Funda. Após acalmar um pouco a situação no campeonato nacional, o Tricolor muda a chave para conseguir uma reabilitação na Copa Libertadores, contra o Libertad, na próxima quarta-feira (23), em Assunção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para a partida, Zubeldía não contará com Lucas Moura, que segue em recuperação. Na lista de desfalques são paulinos também estarão Luiz Gustavo, Pablo Maia, Oscar e Calleri. Por outro lado, o São Paulo contará com a dupla de defesa titular, com os retornos de Alan Franco e Arboleda, que foram poupados no clássico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.