Santos fecha novo patrocínio máster com casa de apostas

Peixe deve ganhar mais de R$ 100 milhões em dois anos de contrato e já estampou marca na camisa no clássico contra o São Paulo

O Santos tem agora a 7K como a nova patrocinadora máster. A marca, aliás, já ficou estampada no clássico contra o São Paulo. O contrato, com validade até abril de 2027, renderá R$ 105 milhões em dois anos ao clube, com gatilhos que poderão aumentar o valor. O acordo vale para os times masculino, feminino e de futsal.

A 7K pagará ao Santos R$ 51 milhões no primeiro ano e R$ 54 milhões no segundo – totalizando R$ 105 milhões fixos. Com bônus a depender de metas esportivas e comerciais, o valor total poderá chegar a R$ 150 milhões.