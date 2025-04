Ronaldinho, Kaká e Messi: relembre craques do futebol que estiveram com o Papa Francisco

Na madrugada desta segunda-feira (21), o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, morreu aos 88 anos. Apaixonado por futebol, o argentino era torcedor fanático do San Lorenzo, campeão da Libertadores em 2014 — um ano após sua entrada no Vaticano. Em diversas ocasiões, recebeu grandes nomes do esporte, tanto clubes quanto seleções.

Em 2013, Francisco recebeu as seleções da Argentina e da Itália antes de um amistoso entre elas. O encontro ocorreu na Sala Clementina do Palácio Apostólico do Vaticano. Presentes no local, os capitães Messi e Buffon foram reverenciados pelo Papa e também ouviram suas palavras.