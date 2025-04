Richarlison marca, mas Nottingham Forest vence Tottenham pela Premier League

Spurs amargam a 16ª colocação e não se distanciam da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês; Reds buscam vaga na Champions

O Nottingham Forest venceu o Tottenham por 2 a 1, nesta segunda-feira (21), pela 33ª rodada da Premier League. O meia Anderson e o centroavante Chris Wood marcaram os gols do triunfo da equipe visitante. Do outro lado, o brasileiro Richarlison descontou para os mandantes.

Com o resultado, o time de Nuno Espírito Santo vai aos 60 pontos, no terceiro lugar, retornando à zona de classificação para a próxima edição da Uefa Champions League. Por outro lado, o Tottenham faz uma campanha vergonhosa, ocupando apenas o 16° lugar, com 37 pontos.