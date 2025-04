Renê explica gol sofrido pelo Fluminense: ‘Matar a jogada’

Lateral lamenta empate com o Vitória e revela qual poderia ter sido a estratégia adotada para evitar o gol tardio no Maracanã

O lateral-esquerdo Renê comentou o tropeço do Fluminense no último domingo (20), em empate por 1 a 1 com o Vitória, no Maracanã, pelo Brasileirão. Na zona mista do estádio, o jogador explicou como o Flu poderia ter evitado o gol de empate, sofrido já aos 44′ da etapa final.

“Dando como certo (a vitória), não, mas a gente sabia que faltava pouco tempo para acabar o jogo. O Vitória estava numa boa pressão, se defendendo bem. Levaram um pouco de sorte, a bola rebateu no cara, acabou passando por dois, três jogadores nossos. Foi uma ducha de água fria. Acredito que fizemos um bom jogo. Poderíamos ter matado um pouco antes, mas futebol é isso. Quem não aproveita as oportunidades e as cede, acaba sofrendo. Não estava ali no vestiário pois estava indo para o doping, mas nossa equipe é experiente. Como ganhamos jogos no fim, às vezes deixamos de ganhar no fim também. Agora é levantar a cabeça, não tem mais o que fazer sobre este jogo, é pensar no próximo”, disse o lateral.