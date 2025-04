Remo vence Coritiba, entra no G4 da Série B e quebra tabu histórico

Leão contou com boa atuação do goleiro Marcelo Rangel para sair com a vitória no Mangueirão e bater os paranaenses pela primeira vez na história

O Remo assumiu momentaneamente uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (21), o Leão bateu o Coritiba pelo placar mínimo, no Mangueirão, em partida válida pela 4ª rodada do torneio. Pedro Rocha, ainda na primeira etapa, marcou o gol da vitória, a primeira na história dos paraenses contra o clube alviverde.

Com o resultado, o clube paraense sobe para a quarta posição, com oito pontos. Para seguir na zona de acesso, o Remo precisa torcer por um tropeço do Cuiabá contra o Atlético Goianiense nesta terça (22). Já o Coxa caiu para a nona colocação, com sete pontos.