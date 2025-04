Rebeca Andrade, atleta do Flamengo, vence Prêmio Laureus

Ginasta vence na categoria "Retorno do Ano" e se torna a primeira brasileira da história a receber o "Oscar do Esporte"

O reconhecimento coroa sua volta por cima após superar obstáculos físicos e emocionais. Afinal, já passou por três cirurgias no joelho, sendo duas no mesmo (o direito), e mesmo assim, em 2024, se tornou a maior medalhista Olímpica do Brasil, ao somar seis conquistas.

O esporte brasileiro viveu um grande momento nesta segunda-feira (21) com Rebeca Andrade, ginasta do Flamengo . Em uma noite de gala em Madri, na Espanha, a atleta cravou mais um feito em sua carreira: venceu o Prêmio Laureus na categoria “Retorno do Ano”.

Com o troféu, a atleta também se consagra como a primeira brasileira a conquistar o prêmio, considerado o mais prestigiado do esporte mundial – uma espécie de “Oscar do Esporte”, que nesta edição completa 25 anos. Ao ser anunciada como vencedora, aliás, Recebe Andrade recebeu a estatueta das mãos de outro grande nome do esporte brasileiro, o ex-jogador de futebol e pentacampeão mundial, Cafu.

“Eu me sinto muito feliz e honrada por receber meu primeiro Laureus. Estou orgulhosa, me sinto abençoada pela equipe que tenho e pela família que eu tenho. Eles acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está aqui conosco essa noite, que foi uma peça importantíssimo para que o mundo me conhecesse não só como atleta, mas como pessoa também, que é a Aline (Wolff), minha psicóloga”, iniciou Rebeca.

“Quero agradecer pelo trabalho, companheirismo, pelo cuidado durante meu período de lesões. Fico feliz de ser uma grande referência para as gerações que estão vindo e para pessoas em geral, de força, de mostrar que a gente pode alcançar os nossos objetivos, independentemente do lugar de onde a gente tenha vindo”, finalizou a atleta.

Confira outros vencedores da premiação

Atleta Masculino do Ano: Armand Duplantis (salto com vara – Suécia)