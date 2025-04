Os imprescindíveis de Carille: veja quem jogou todos os jogos com o técnico

O empate em 0 a 0 com o Flamengo, no último sábado (19), representou o 19º jogo de Fábio Carille no comando do Vasco. E ainda existem jogadores que atuaram em todos esses compromissos até o momento. Seriam eles os imprescindíveis de Carille? Ao todo, são quatro atletas, segundo levantamento do Jogada10.

São eles: Léo Jardim, Lucas Piton, Vegetti e Hugo Moura. Somente o primeiro, aliás, foi titular em todos os 19 jogos. Já o centroavante e o lateral-esquerdo começaram 18 partidas, entrando em outra no decorrer do prélio. Hugo Moura, por sua vez, começou como reserva e ganhou a posição: são 15 jogos como titular e outros quatro saindo do banco.