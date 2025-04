Memphis atinge penúltima meta de gols no Corinthians; veja valores

Camisa 10 atingiu o gatilho do contrato no valor de R$ 1.575.201 e também chegou na vice-artilharia do Timão na temporada atual / Crédito: Jogada 10

O craque Memphis Depay está a uma participação em gol de acionar o penúltimo ganho milionário previsto em seu contrato por metas. Na vitória sobre o Sport, no sábado (19), pelo Brasileirão, o holandês participou dos dois gols do Corinthians, deu uma assistência e marcou o gol decisivo, em Itaquera, pela quinta rodada da competição. Com isso, Depay atingiu o gatilho do contrato no valor de R$ 1.575.201, que será ativado com 25 participações. A cláusula prevê tanto gols quanto assistências para a bonificação. No entanto, a última meta do camisa 10 é alcançar 30 participações em gols. Aliás, caso atinja todos os objetivos previstos em contrato com o Timão, o craque receberá R$ 6,3 milhões somente com bônus por participações em gols.