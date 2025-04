Martinelli se torna o segundo atleta da base com mais jogos pelo profissional do Fluminense

O empate por 1 a 1 entre Fluminense e Vitória, no Maracanã, fez com que Martinelli alcançasse uma marca pelo clube carioca. Afinal, o volante se tornou o segundo Moleque de Xerém com mais jogos pela equipe profissional do Tricolor, com 248. Ele, então, ultrapassou o atacante Marcos Júnior (2012-2018), que soma 247.

Dessa forma, o jogador está atrás apenas do goleiro Fernando Henrique, que defendeu o clube carioca em 265 oportunidades entre 2002 e 2010. O meio-campista estreou entre os profissionais em 2020, no empate por 0 a 0 com o Bragantino no Maracanã.