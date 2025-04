Manchester City x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

A 34ª rodada da Premier League será aberta com um grande jogo nesta terça-feira (22). Manchester City e Aston Villa se enfrentam às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em confronto direto na luta por uma vaga entre os cinco primeiros colocados do Campeonato Inglês, que garante uma vaga na próxima edição da Champions.

Como chega o Manchester City

Em uma temporada abaixo do esperado, o City quer encerrar ao menos entre os cinco primeiros colocados para confirmar a vaga na próxima edição da Champions. No momento, o time começa a 34ª rodada na 5ª posição, com 58 pontos, e somente um de vantagem para Chelsea e Aston Villa, 6º e 7º colocados, respectivamente.

Para o duelo desta terça-feira, no entanto, o time segue com os mesmos desfalques. Dessa forma, o goleiro Ederson, os zagueiros Aké e Stones, o volante Rodri e o atacante Haaland, lesionados, estão fora da partida no Etihad Stadium.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa tenta se recuperar após a eliminação para o PSG nas quartas de final da Champions e quer voltar a disputar o principal torneio de clubes do futebol europeu na próxima temporada. Dessa maneira, os Villans precisam vencer o City fora de casa e torcer por um tropeço do Chelsea.