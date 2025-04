Leonardo Jardim indica mudanças no Cruzeiro para jogo da Sul-Americana

O técnico Leonardo Jardim indicou que vai fazer alterações na partida do Cruzeiro contra o Palestino na quinta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Afinal, a jogo é crucial para a permanência da Raposa no torneio.

No banco de reservas, Gabigol e Dudu podem voltar aos 11 titulares contra o Palestino. Além deles, Walace, que perdeu posição para Lucas Romero, também tem chance de começar jogando na quinta-feira.

“É uma oportunidade para mostrarem que realmente têm lugar neste elenco do Cruzeiro e têm capacidades para desenvolver o trabalho que todos nós queremos”, concluiu.

O Cruzeiro perdeu os dois primeiros jogos e é o lanterna do grupo E da Sul-Americana, com nenhum ponto. Em dez jogos oficiais pelo Celeste, Leonardo Jardim acumula duas vitórias, três empates e cinco derrotas. O time está no pelotão de cima do Brasileirão, mas terá de remar para buscar a classificação na Sul-Americana, após começar com duas derrotas.