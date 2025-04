LDU x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de recuperação na Libertadores, o Flamengo enfrenta a LDU, nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores 2025. Fora da zona de classificação, o Rubro-Negro soma três pontos, enquanto o time equatorino lidera o grupo, com quatro pontos. Assim, o time de Filipe Luís precisa de uma vitória, pois se perder pode ficar quatro pontos em desvantagem do líder. Além disso, um triunfo do Central Córdoba também pode complicar e muito a vida rubro-negra no torneio.

No histórico recente, Flamengo e LDU empataram por 2 a 2 na última vez que se enfrentaram pela Copa Libertadores. No entanto, o histórico tende para o lado brasileiro: foram duas vitórias em quatro jogos, com um empate e uma vitória equatoriana. Contudo, a alatitude de mais de 2.800 metros é o que complica a situação.