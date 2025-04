Larissa Ferrari relata temor pela vida em novo desabafo sobre a relação com Payet

A advogada Larissa Ferrari, apontada como amante do meia Dimitri Payet, do Vasco, trouxe à tona novos relatos dos recorrentes episódios de violência que teriam marcado seu relacionamento com o francês. Após entrar com pedido de medida protetiva , a vítima aproveitou a forte repercussão internacional do caso para reiterar as acusações de agressões físicas, sexuais e psicológicas contra o jogador. O relacionamento, ainda de acordo com sua versão, durou cerca de sete meses.

“Ele me pediu para comprar uma aliança. E me pediu também para usá-la. Disse que nunca me abandonaria”, recordou Larissa ao ‘The Sun’.

‘Monstro doente’

A entrevista prosseguiu, e Larissa passou a contar sobre o período em que o relacionamento havia se transformado em um ciclo de violência. “Um monstro doente. Tinha medo de perder a minha vida, e ainda tenho”, afirmou. O relato prosseguiu até os detalhes de uma das crises de ciúmes do meio-campista, que muitas vezes resultavam em pedidos descomunais.

A partir disso, ele teria exigido que Larissa se submetesse a situações humilhantes e violentas — contidas no pedido de medida protetiva, concedido em março. A denúncia apresentada inclui imagens de hematomas em diferentes partes do corpo e foi registrada em delegacias do Rio de Janeiro e do Paraná. A polícia do RJ confirmou que existe uma investigação em curso sobre as acusações.

As agressões relatadas ocorreram em momentos de punição impostos pelo meia, forçando-a até mesmo a beber água do vaso sanitário. “Quero ensinar as mulheres os sinais que a gente às vezes não vê. Especialmente se você é uma menina nova se apaixonando por um homem poderoso e rico”, afirmou.