Internacional x Nacional-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá a transmissão exclusiva do streaming do Paramount+.

O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores, no Beira-Rio. Equipes vivem momentos distintos no principal torneio continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Internacional

O Colorado não vence há três partidas no Campeonato Brasileiro, com derrota para o Palmeiras, no Beira-Rio, além de dois empates diante do Fortaleza e Grêmio. Contudo, o momento negativo não é motivo de preocupação, segundo o técnico Roger Machado. Na Libertadores, o cenário é diferente, já que a equipe segue invicta com triunfo sobre o Atlético Nacional em casa e empate com o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O confronto contra o Nacional, do Uruguai, é visto como ideal para retomar os resultados positivos. Afinal, o entendimento é de que este oponente é o mais frágil do Grupo F, no qual o Inter divide a liderança com o Esquadrão de Aço. Ambos somam quatro pontos. O adversário colombiano e o Bahia medem forças nesta rodada, ou seja, uma vitória pode permitir o Inter encaminhar a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores.

O comandante indicou que provavelmente dará nova chance ao zagueiro Victor Gabriel após finalizar recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Portanto, a tendência é de que ele entre na vaga de Rogel e ocorra a reedição da linha defensiva da conquista do Gauchão. Além disso, há uma indefinição no ataque entre a manutenção de Vitinho na equipe ou a entrada de Bruno Tabata.