Hugo Souza e Igor Coronado são novidades na reapresentação do Corinthians

Dupla voltou a trabalhar com bola no trabalho desta segunda e pode ser novidade do Timão contra o Racing

Enquanto espera por uma resposta de Tite, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (21), com foco na partida contra o Racing-URU, pela Sul-Americana, na quinta (24). No gramado do CT Joaquim Grava, o elenco alvinegro contou com dois retornos importantes.

O goleiro Hugo Souza e o meia Igor Coronado retornaram aos trabalhos com bola depois de ficarem afastados por conta de lesão. O arqueiro não atua desde o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, por conta de uma lesão no reto femoral da coxa direita. Já Coronado teve um trauma no ombro esquerdo e é desfalque desde a partida contra o Vasco, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.