Grêmio progride em tratativas com Mano e deseja anunciá-lo ainda nesta segunda

Reuniões com o técnico, no último domingo (20) e nesta segunda (21), fizeram a diretoria do Imortal criarem esperança em um desfecho positivo

O treinador e a gestão do Imortal chegaram a um consenso a respeito dos membros que vão integrar a sua comissão técnica, além de metodologia de trabalho. Ainda restam solucionar alguns detalhes como remuneração, potenciais premiações e eventuais cláusulas no vínculo. Caso as partes cheguem a um acordo nesta segunda-feira (21), a expectativa é de que Mano Menezes já fique responsável por comandar o treino, desta terça (22). No caso, a penúltima atividade de preparação antes do compromisso seguinte do Imortal, o embate com o Godoy Cruz pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana.

A direção do Grêmio progrediu nas tratativas com o técnico Mano Menezes e pretende anunciar a sua contratação ainda nesta segunda-feira (21). Afinal, a diretoria construiu uma esperança que um desfecho positivo nas negociações com o profissional está próximo. Tal situação ocorreu após as reuniões que ocorreram no último domingo (20) e nesta manhã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aliás, o duelo ocorrerá na próxima quinta-feira (24), às 19h, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina. O Tricolor Gaúcho é o líder do Grupo D, com seis pontos. Ou seja, uma vitória encaminha a classificação antecipada para as oitavas do torneio continental. O estilo de jogo mais defensivo é um aspecto que agrada a diretoria do Grêmio. Isso porque, a facilidade do time em levar gols é uma das principais críticas na equipe desde a “era Renato Gaúcho” e que Gustavo Quinteros também não conseguiu corrigir.

Passagem marcante de Mano pelo Grêmio

Mano Menezes já foi técnico do Tricolor Gaúcho. Ele comandou a equipe em 2005, quando o Imortal foi protagonista da “Batalha dos Aflitos” na Série B. Inclusive, conduziu o Grêmio ao retorno à elite do futebol brasileiro. Na temporada seguinte conseguiu que o time voltasse a disputar uma Libertadores. Posteriormente, em 2007, até chegou na decisão do torneio, mas foi vice-campeão depois de derrota para o Boca Juniors. Mano também soma dois títulos gaúchos com o Grêmio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook