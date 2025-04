Grêmio anuncia contratação do técnico Mano Menezes

O Grêmio oficializou, nesta segunda-feira (21), a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador, que se despediu do Fluminense no fim de março, chega para substituir Gustavo Quinteros, que foi demitido do Tricolor Gaúcho na última semana.

“NOVO COMANDANTE! Natural de Passo do Sobrado, Mano Menezes retorna ao Tricolor depois de 18 anos. O treinador também conta com passagem pela Seleção Brasileira e soma três títulos de Copa do Brasil. Que seja uma temporada de sucesso com as três cores, professor!”, publicou o Imortal nas redes sociais.